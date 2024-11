Het is einde verhaal voor Carlos Sainz. De Ferrari-coureur verliest de controle over zijn bolide en eindigt in de bandenstapel. Hij leek nog even weg te willen rijden, maar de auto is dusdanig beschadigd dat deze niet meer veilig de pitstraat in komt. Bekijk hier een video van het moment tijdens de Grand Prix van São Paulo.

