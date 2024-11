Opnieuw een rode vlag tijdens de kwalificatie in Brazilië. Na de rode vlag voor Lance Stroll in Q2, is het nu teamgenoot Fernando Alonso die voor rood zorgt. Tijdens zijn vliegende ronde verliest de Spanjaard controle over zijn Aston Martin en komt hard in de bandenstapel terecht. Bekijk hier een video van het moment tijdens het laatste deel van de kwalificatie.

LEES OOK: Verstappen woedend na late rode vlag kwalificatie: ‘Idioot gewoon dit’

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!