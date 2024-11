Max Verstappen pakt pole-position in de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar! De Nederlander weet het tij te keren tijdens de kwalificatie en rijdt de snelste ronde in de laatste sessie. Morgen start George Russell naast hem vanaf de eerste rij. Bekijk een video hoe Max Verstappen de snelste tijd rijdt in de kwalificatie op het Losail International Circuit.

