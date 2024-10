In de laatste seconden van het tweede deel in de kwalificatie zorgt Yuki Tsunoda voor de rode vlag. Hij parkeert zijn bolide in de muur. De RB-coureur verliest de controle in bocht twaalf en komt met de achterkant van zijn auto in de bandenstapel terecht. De sessie wordt gelijk afgevlagd en dat betekent dat Bottas, Stroll, Alonso, Lawson en Tsunoda uit de sessie liggen. Bekijk hier een video van het moment in het tweede deel van de kwalificatie.

