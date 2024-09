De eerste rode vlag van het weekend is gevallen! Aan het begin van de derde vrije training liep er namelijk een hagedis op de baan. Bekijk hier een video van het moment tijdens de laatste trainingssessie in Singapore.

