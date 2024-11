Heb je de kwalificatie van de Grand Prix van São Paulo gemist? Het was een chaotische sessie met veel rode vlaggen en opvallende uitvallers in Q1 en Q2. Max Verstappen is daar één van. De Nederlander moest zijn ronde afbreken door een rode vlag in Q2. Hij start, als alle auto’s op de grid staan, vanmiddag vanaf P17. Zijn concurrent voor de wereldtitel, Lando Norris, start straks vanaf P1. Bekijk hier een video met de samenvatting van de kwalificatie in Brazilië.

