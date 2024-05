Heb je de eerste vrije training van de GP van Monaco gemist? Lewis Hamilton was de snelste in de sessie. Bekijk hier nog eens de hoogtepunten van VT1. Deze video is samengesteld door Viaplay.

