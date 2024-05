Zoals Max Verstappen vooraf al voorspelde, blijkt uit minisectoren in VT1 in Monaco vrijdag dat de topteams elkaar dit weekend weinig zullen ontlopen. Hoe de ware verhoudingen zijn, laat zich echter nog moeilijk duiden door de verschillende bandenkeuzes in de eerste sessie. Lewis Hamilton toont zich namens Mercedes verrassend de snelste, Verstappen eindigt als elfde.

Het zijn pas de inleidende beschietingen, dus veel zegt de eerste vrije training nog niet. Verstappen erkende donderdag al dat hij Red Bull in de langzame en nauwe straten van het prinsdom niet de favoriet vindt. Bij Ferrari en McLaren durfde overigens ook niemand de favorietenrol op te eisen.

Van meet af aan tonen de drie topteams in de eerste vrije training aan waarom: het ontloopt elkaar aanvankelijk weinig. De rivaliteit gaat gepaard met snelheid. Al snel laat Charles Leclerc een tijd noteren die rapper is dan in VT1 een jaar geleden.

Van de topcoureurs is Oscar Piastri na een half uur de eerste die de zachte banden onder zijn bolide laat zetten. Daarmee nestelt de Australiër zich in zijn McLaren vooraan. Even later volgt Lando Norris. De verschillen nemen op dat moment toe; bij Red Bull en Ferrari blijven ze op met name mediumbanden hun werk doen.

Dat blijft ook zo na een korte onderbreking van de sessie, veroorzaakt door een touché van Guanyu Zhou. Die raakt de vangrail, brokstukken belanden op de baan. Pech is er voor Leclerc, die daar enkele van raakt. De Monegask beschadigt er zijn vloer mee.

Lees ook: Weerbericht GP Monaco: na regen komt zonneschijn

Voor de uitslag van de eerste vrije training verandert de kortdurende code rood weinig, de hervatting evenmin. De snelste tijden van bijvoorbeeld Verstappen en de Ferrari-coureurs zeggen daarom niet alles in vergelijking met Norris en Piastri. Verstappen klaagt in de slotfase overigens nog wel over zijn bolide. De achterkant is ’te los’ en hobbels zorgen voor problemen.

Vlekkeloos verloopt het allemaal dus niet voor de Nederlander. Dat doet denken aan een week eerder in Imola. Daar kwam het voor hem allemaal nog goed. Spannend wordt het dit weekend hoe dan ook tussen de topteams onderling in Monaco, daar doet de uitslag van VT1 niets aan af.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).