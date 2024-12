Heb je de race in Qatar gemist? Het was een chaotische race met meerdere safety cars, crashes en straffen voor coureurs. Uiteindelijk kwam Max Verstappen als eerste over de finishlijn. Hij werd op de voet gevolgd door Charles Leclerc en Oscar Piastri. Al moet de Australiër zich nog wel melden bij de stewards voor gevaarlijk rijgedrag bij inrijden pitstraat voorafgaand aan de race. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de Grand Prix van Qatar 2024.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!