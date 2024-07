Heb je de kwalificatie gemist? Charles Leclerc pakte pole-position maar reed de tweede tijd in de kwalificatie. Max Verstappen was meer dan een halve seconde sneller dan de rest van de top 10 maar start morgen dankzij een gridstraf halverwege het veld. Bekijk hier een samenvatting van de kwalificatie tijdens de Grand Prix van België 2024.

LEES OOK: Kwalificatie GP België: Verstappen superieur, Leclerc mag starten vanaf pole

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)