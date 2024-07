Heb je de kwalificatie van Britse GP gemist? Het was een spannende kwalificatie waar uiteindelijk George Russell de snelste tijd noteerde. Lewis Hamilton start morgen naast hem vanaf P2. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de kwalificatie tijdens de GP van Groot-Brittannië.

