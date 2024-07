Heb je de kwalificatie van de GP van Hongarije gemist? Lando Norris wist pole-position te bemachtigen! Max Verstappen wist zijn ronde niet te verbeteren dankzij een rode vlag veroorzaakt door Yuki Tsunoda. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de kwalificatie op de Hungaroring.

