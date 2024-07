Heb je de Grand Prix van België gemist? George Russell wist zijn teamgenoot achter zich te houden en won de race, maar helaas werd de Brit na afloop gediskwalificeerd omdat zijn Mercedes-bolide te licht bleek te zijn. Hierdoor werd Lewis Hamilton uitgeroepen tot de nieuwe winnaar. Max Verstappen had een indrukwekkende race, reed van P11 naar P5, en eindigde voor Lando Norris, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap verder vergrootte. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, met de hoogtepunten van de grote prijs van België.

