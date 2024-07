Heb je de race op het circuit van Silverstone gemist? Het was Lewis Hamilton die de overwinning behaalde. Max Verstappen kwam, ondanks een moeizame eerste stint, net te kort. De drievoudig wereldkampioen werd tweede. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de grote prijs van Groot-Brittannië.

