Heb je de race gemist? Max Verstappen won de grote prijs van Spanje. Lando Norris reed met een andere strategie overtuigend snel naar de Nederlander maar kwam net te kort. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, met de hoogtepunten van de race.

LEES OOK: GP Spanje: Max Verstappen slaat aanval Norris nipt af in boeiende tweestrijd

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)