Heb je de race van de Grand Prix van de Verenigde Staten gemist? Ferrari was deze zondag ijzersterk en eindigde dit weekend met een 1-2. Charles Leclerc behaalde de overwinning, gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen was hard in gevecht met Lando Norris om P3. Uiteindelijk wist de Nederlander zijn plaats te behouden dankzij een tijdstraf voor Norris. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de race in Austin.

LEES OOK: Verstappen over verhitte duels met Norris: ‘Heb er alles aan gedaan’

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!