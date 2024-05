Sprintkwalificatie van de GP van Miami gemist? Bekijk hier de videosamenvatting samengesteld door Viaplay. Max Verstappen pakt pole, al was het geen perfecte ronde. De verrassing, in positieve zin, was Daniel Ricciardo. Hij reed de vierde snelste tijd.

