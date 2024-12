Heb je de eerste vrije training gemist? Charles Leclerc was de snelste deze sessie. De Ferrari-coureur was twee tienden sneller dan McLaren-concurrent Lando Norris. Veel rookies konden deze sessie hun kwaliteiten laten zien. Zo was Felipe Drugovich sneller dan Fernando Alonso in de Aston Martin. Bekijk een video met de hoogtepunten van de eerste vrije training tijdens de GP van Abu Dhabi 2024.

