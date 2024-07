Heb je de eerste vrije training gemist? Het was een sessie waarin veel rookies hun eerste meters in een Formule 1-auto mochten maken. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de eerste vrije training tijdens de GP van Groot-Brittannië.

