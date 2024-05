Heb je de eerste (en enige) vrije training van de GP van Miami gemist? Je kunt hier een korte videosamenvatting van de sessie bekijken. Max Verstappen kwam, op het laatste moment, als snelste over de streep. Oscar Piastri en Carlos Sainz maakten de top 3 compleet.

