Heb je de eerste, en enige, vrije training van de Grand Prix van São Paulo gemist? Het is een rustige sessie gebleven. Lando Norris reed de snelste tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan P15. De Nederlander reed geen volledige ronde op de zachte band. Verrassend was Oliver Bearman, hij reed de derde tijd in de Haas. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de trainingssessie in Brazilië.

LEES OOK: VT1 GP São Paulo: Messen geslepen in Brazilië, Norris zet toon, snelheid Verstappen is vraagteken

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!