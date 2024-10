Heb je de tweede vrije training van de GP van Mexico gemist? Bekijk hieronder enkele hoogtepunten terug. Zo veroorzaakte George Russell een rode vlag. Hij crashte en kwam hard in de bandenstapel terecht. Ook Max Verstappen kende geen goede sessie. Hij stapte vroegtijdig uit zijn RB20. En Carlos Sainz? Die was snel onderweg. Bekijk daarom de video met hoogtepunten van de tweede trainingssessie in Mexico.

Lees ook: VT2 GP Mexico: Nog meer hoofdbrekens Verstappen, Russell rijdt opnieuw tonnen schade

Zware klapper George Russell:

Einde sessie Max Verstappen:

Snelste tijd Carlos Sainz:

