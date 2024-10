Heb je de derde vrije training tijdens de GP van Mexico gemist? Het lijkt een spannende kwalificatie te worden. Ferrari leek onoverwinnelijk in het eerste gedeelte van de sessie. Maar uiteindelijk was het Oscar Piastri die de snelste tijd reed. Max Verstappen had opnieuw moeite met de RB20 en kwam niet verder dan P4. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de laatste trainingssessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

LEES OOK: VT3 GP Mexico: Zinderende kwalificatie op komst met veel pole-kandidaten, Verstappen maakt meters

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!