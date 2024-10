Met een beter gemoed dan vrijdag kan Max Verstappen in Mexico na de derde vrije training op weg naar de kwalificatie. Die conclusie volgt op de laatste trainingssessie van het raceweekend. Daarin maakt de tot dan toe door motorproblemen geplaagde Nederlander eindelijk wat meters in de RB20. Voor wat het waard is, eindigt hij als vierde. McLaren-coureur Oscar Piastri is de rapste op weg naar wat een zinderende kwalificatie wordt.

De ontknoping in de titelstrijd tussen Verstappen en Lando Norris nadert, de spanning bij de constructeurs neemt ondertussen hand over hand toe. En dus belooft het een nagelbijtend spannend raceweekend in Mexico te worden. Als het niet is door de minieme verschillen, dan wel door het grote aantal kandidaten voor de pole en de winst. En dan zijn er óók nog de problemen waarmee Verstappen en Red Bull in Mexico te maken hebben gekregen.

De issues met de krachtbron helpen hem bepaald niet. Het zorgde er vrijdag voor dat hij maar een handvol ronden kon rijden. Al snel werd her en der gespeculeerd over een motorwissel met als gevolg daarvan een gridstraf. Die speculaties waren veel te voorbarig en dat bleek: motorisch is er dan weliswaar een en ander veranderd, een penalty blijft uit. Die krijg je alleen als er iets van buiten de bestaande pool wordt gebruikt.

Ferrari weer snel

Om het maximale uit de derde en laatste vrije training te halen, draait Verstappen meteen na het begin van de sessie de baan op. De Nederlander en zijn team willen logischerwijs meteen testen of, en hoe, alles werkt. Veel navolging krijgt hij in eerste instantie niet; na tien minuten hebben alleen Verstappen, Pierre Gasly en Mercedes-duo Lewis Hamilton en George Russell een tijd neergezet. Die laatste is dan de snelste, maar belangrijker: hij is medisch fit verklaard na zijn harde crash in VT2.

De sessie komt pas echt op gang als de rest zich ermee bemoeit. Carlos Sainz, vrijdag al de snelste, en Charles Leclerc tonen al gauw dat het met de Ferrari-bolide wel goed zit in Mexico. Ook op al redelijk oude zachte banden zijn ze rap.

In het tweede deel van de training, die overigens zonder grote incidenten verloopt, neemt Verstappen op zachte banden de koppositie over. Daarna doen achtereenvolgens Oscar Piastri en Norris dat in de McLaren. Verstappen en zijn team proberen in de slotminuten nog van alles aan de RB20 te verbeteren, maar de Nederlander toont zich er via de boordradio niet content mee.

Verstappen sluit de sessie als vierde af, sportieve zorgen zullen er heus nog zijn. Belangrijk is echter dat er meters zijn gemaakt. Waar hij met de RB20 toe in staat is in de kwalificatie zal later blijken. Ervoor opblijven is zeer de moeite waard, want met een handvol kandidaten voor pole gaat het ongekend spannend worden.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!