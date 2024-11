Heb je de sprint shootout gemist? Lando Norris reed de snelste tijd en start morgen vooraan bij de sprintrace. Zijn teamgenoot, Oscar Piastri, staat morgen naast hem. Max Verstappen start morgen vanaf P6. Bekijk hier een video met de hoogtepunten van de sprintkwalificatie tijdens de GP van Qatar 2024.

