Heb je de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië gemist? Max Verstappen was goed weg, hij haalde Lando Norris buitenom in. Bekijk hier een video van de start, samengesteld door Viaplay.

LEES OOK: FIA is het eens met McLaren: ‘Verstappen had een waarschuwing moeten krijgen’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)