Dit raceweekend in Miami zijn er niet alleen twintig Formule 1-auto’s op de baan te zien. LEGO heeft speciaal voor het Amerikaanse Grand Prix-weekend ook de tien verschillende bolides helemaal nagemaakt, en in de fanzones tentoongesteld. Er werden daarbij behoorlijk wat van de beroemde speelgoedblokjes gebruikt, want de LEGO-auto’s zijn net zo groot als de Formule 1-bolide’s zelf.

Formule 1 kondigde afgelopen september al aan een samenwerking met de LEGO Groep aan te gaan. Deze samenwerking heeft zich al uitbetaald in meerdere LEGO-sets van de koningsklasse, waardoor fans onder meer de RB21 van Max Verstappen zelf in elkaar kunnen zetten. De Formule 1 meldde toen ook al dat LEGO een grotere rol in fanzones tijdens verschillende Grands Prix zou krijgen. In Miami is dat voor het eerst te zien. LEGO heeft alle tien de verschillende bolides, helemaal gemaakt van de beroemde plasticsteentjes, meegenomen.

Bekijk de levensgrote bouwwerken hier:

