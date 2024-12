LEGO-fans opgelet! Binnenkort mogen fans van het speelgoedmerk ook aan de slag met de RB20 van Max Verstappen. Red Bull onthult dat het een samenwerking is gestart met de Deense speelgoedfabrikant. Vanaf 1 maart 2025 kunnen fans de wereldkampioenschap winnende Red Bull-bolide van 2024 zelf in elkaar zetten.

LEGO bracht eerder al sets uit van de bolides van Mercedes en McLaren, maar de Deense fabrikant breidt het aantal samenwerkingen met Formule 1-teams steeds meer uit. De volgende Formule 1-set van LEGO is de LEGO Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Car. “Het team is gewend om Formule 1-auto’s stuk voor stuk te bouwen en nu kunnen fans de kampioenschapwinnende RB20 steen voor steen bouwen”, luidt het officiële persbericht van Red Bull.

‘Naar onze fans geluisterd’

De RB20 van LEGO wordt vijfenvijftig centimeter lang, en zal de authentieke livery en Pirelli-banden bevatten. Ook de versnellingsbak en motor zijn naar waarheid ontworpen. De set bevat 1638 LEGO-blokjes. Wie de RB20 in huis wil halen, moet wel in de buidel tasten. De set zal 229,99 euro gaan kosten.

“We zijn altijd op zoek naar de perfecte constructie hier bij Oracle Red Bull Racing, dus het was logisch om een nieuwe samenwerking met de LEGO Group aan te gaan”, vertelt Chief Marketing Officer bij Red Bull Olly Hughes. “We luisterden naar onze fans en zij hebben om deze samenwerking gevraagd. Het is een opwindende doorbraak voor het team in een markt die creativiteit aanwakkert.”

LEGO-fans mogen binnenkort ook zelf de RB20 in elkaar zetten (Red Bull Content Pool)

