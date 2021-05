Naast onze uitlegrubriek ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede vaste videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je de komende weken en maanden zijn tien favoriete liveries aller tijden. Deze week toont Coronel de auto waarmee Michael Schumacher in 1991 debuteerde: de Jordan 191.

Lees ook: Formule 1 denkt na over invoering IndyCar-regel tijdens kwalificatie