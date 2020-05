Video: Geen Dutch GP? Verstappen en Albon doen een rondje Nederland!

Geen Dutch GP vandaag, maar als je toch Formule 1-actie in Nederland wil zien, heeft Red Bull nog wel wat voor je: het rondje Nederland van Max Verstappen en Alexander Albon.

Fietsers ontwijken in Amsterdam, door de bollenstreek toeren en tussen de containers van de Rotterdamse haven door scheuren: welke Nederlandse automobilist kent het niet? Oké, dat laatste (als het goed is) niet, maar de Dutch Road Trip van Verstappen en Albon is een feest der herkenning. Maar dan met Formule 1-auto’s en schreeuwende V8-motoren!

(Tekst loopt door onder de video)



“Nu we niet kunnen racen, vind ik het geweldig iets aan onze fans te kunnen laten zien”, zegt Verstappen over de rondreis door Nederland. “Het idee voor deze film kwam van Red Bull en ik vind het heel gaaf iedereen een stukje Nederland te laten zien met deze road trip.”

Van de haven van Rotterdam tot de binnenstad van Amsterdam (met gastrolletje van Robert Doornbos), het strand van Scheveningen en natuurlijk Zandvoort: er zijn weinig plekken die níét worden aangedaan in Formule 1-tempo. En ze krijgen ook nog even gezelschap van motorcrosser Jeffrey Herlings! En de rondreis is nog leerzaam ook. Wist jij dat er 1048 windmolens in Nederland staan?

De trip eindigt natuurlijk op Circuit Zandvoort. “Eindelijk thuis.” Helaas zal het even duren voor er écht geracet wordt. “We keken er allemaal erg naar uit thuis in Nederland een Grand Prix te hebben”, weet Verstappen. “Hopelijk kunnen we dat alsnog doen, wanneer het mogelijk is weer te racen. Ondertussen hoop ik dat iedereen van deze film geniet.”

Wil je zien hoe de film van Verstappens en Albons rondreis door Nederland tot stand is gekomen? Ga dan achter de schermen met de making of.

Video: Codemasters toont eerste beelden van Zandvoort op F1 2020

Check hieronder nog wat snapshots van Red Bulls Dutch Road Trip.