Video: Verstappen en Pérez testen met RB15 en RB16B op Silverstone

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben woensdag kennisgemaakt met Red Bulls nieuwe wapen, de RB16B. Daarnaast werd ook de RB15 uit 2019 van stal gehaald om het juiste gevoel in de auto terug te vinden. Opvallend: alle foto- en videobeelden van de testdag die werden gepubliceerd, zijn van de RB15, van de RB16B ontbreekt voorlopig elk spoor.

Verstappen en Pérez reden samen honderd kilometer met de RB16B, meer is tijdens een zogenaamde filmdag niet toegestaan. Behalve de RB16B had Red Bull ook de RB15 uit 2019 meegebracht naar Silverstone. De ‘oude’ bolide diende vooral om het gevoel van een F1-auto terug te krijgen. “Gewoon om na de winterstop weer wat rondjes te doen. Daarna ben ik in de RB16B gesprongen”, zo legde Verstappen uit.

Lees ook: Red Bull speelt verstoppertje met nieuwe auto Verstappen: nog geen actiefoto’s van RB16B

