Het ging Max Verstappen niet gemakkelijk af in de eerste twee sessies tijdens de GP van Monaco. De regerend wereldkampioen is niet blij met de auto en raakt zelfs even de muur. Bekijk hieronder video’s van de momenten waar het even niet lekker ging.

