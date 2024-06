De derde vrije training verliep niet geheel vlekkeloos voor Max Verstappen. Bekijk hier een video van een moment dat Verstappen de Wall of Champions raakt tijdens de GP van Canada.

