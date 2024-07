Yuki Tsunoda veroorzaakte vanmiddag de eerste rode vlag van het weekend. De Japanner verloor de controle over de VCARB 01 en kwam daardoor in de grindbak terecht. Het blijkt einde sessie te zijn voor de coureur. Bekijk hier een video van het moment van de rode vlag nog eens terug.

LEES OOK: Guanyu Zhou klaar met wachten op transfer van Sainz: ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)