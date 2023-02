Nyck de Vries komt donderdagochtend voor het eerst officieel in actie in de AlphaTauri AT04, maar de Friese coureur reed vorige week op het circuit van Misano al enkele ronden in zijn nieuwe kantoor.

AlphaTauri organiseerde, in aanloop naar de Formule 1-wintertest, een eigen filmdag. Op deze dag mogen de teams voor marketingdoeleinden maximaal 100 kilometer met de nieuwe F1-wagen rijden, op speciale banden van Pirelli. De filmdag van het Italiaanse team vond vorige week plaats op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, op een uurtje rijden van AlphaTauri’s thuisbasis Faenza.

