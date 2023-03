Het huidige Formule 1-seizoen telt met races in Miami, Austin en Las Vegas al drie Amerikaanse Grands Prix, maar mogelijk komt daar in de toekomst nog een vierde bij.

Al enkele jaren worden de geesten in Atlantic City rijp gemaakt voor de komst van een megacomplex op het vroegere vliegveld Bader Field. Op het terrein moet onder andere een vier kilometer lang circuit komen dat aan alle vereisten van de Formule 1 voldoet. Met het project is 2,5 miljard euro gemoeid en het zou werk bieden aan 1.500 mensen. De gemeenteraad van de gokstad aan de Amerikaanse oostkust heeft projectontwikkelaar Deem Enterprises woensdagavond groen licht gegeven om van start te gaan met de bouw van het complex.

Maximum aantal races

Of het ook daadwerkelijk tot een Formule 1-race gaat komen in Atlantic City, is nog maar de vraag. Formule 1-directeur Stefano Domenicali liet in oktober vorig jaar nog weten dat 24 races het aboslute maximum aantal per seizoen is. Dat aantal zou dit jaar worden bereikt, maar met het wegvallen van de Grand Prix van China blijft de teller steken op 23 races.

Domenicali verzekert: ‘Met 24 races is maximum bereikt’

Of China ooit nog terugkeert op de kalender is nog maar de vraag en dus lijkt er ruimte voor minimaal twee nieuwe Grands Prix. Zuid-Afrika lijkt hoge ogen te gooien. Het Grand Prix Circuit Kyalami bij Johannesburg is in de afgelopen jaren gemoderniseerd en de Formule 1 wil er niets liever dan een Grand Prix organiseren. Mogelijk gaat dat volgend jaar al gebeuren en dan blijft er nog maar één GP-locatie in te vullen.