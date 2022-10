Nicholas Latifi heeft voor zijn actie in de Grand Prix van Singapore, waarbij hij Guanyu Zhou de muur in drukte, een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de race in Japan. Zhou kon de ‘oneerlijke’ actie van de Williams-coureur niet waarderen terwijl Latifi benadrukt dat hij de Chinees niet in zijn spiegels zag.

Al vroeg in de race op het vochtige Marina Bay Street Circuit komen Latifi en Zhou met elkaar in aanraking. Zhou ziet in de run naar bocht 5 zijn kans schoon om Latifi in te halen voor de zeventiende plek, maar dan gaat het fout. Latifi, die helemaal rechts zit, stuurt terug naar de racelijn en knalt zo de Alfa Romeo de muur in.

De ophanging van Zhou’s auto raakt beschadigd en zijn race zit er meteen op. Latifi maakt een pitstop in de hoop zijn weg te kunnen vervolgen, maar het team constateert schade aan de bolide en besluit uit te vallen.

Latifi is zich na het incident van geen kwaad bewust. “Om eerlijk te zijn moet ik de herhaling nog bekijken”, zegt Latifi bij Viaplay. “Ik keek in mijn spiegels vanaf de exit van de vorige bocht. Ik zag niet dat hij aan die kant zat. Dus ik pakte de lijn die ik al de hele race pakte”, legt de Canadees uit.

“Ik moet de herhaling zien, misschien zat hij zo ver aan de binnenkant dat dat niet te spotten is in de spiegel”, vervolgt hij. “Op dat moment kan ik alleen afgaan op wat ik zie. Achteraf gezien is het duidelijk dat hij daar zat en had ik meer ruimte moeten laten. Maar nogmaals: ik keek in mijn spiegels en kon hem niet zien.” Het incident komt hem op een gridstraf van vijf plaatsen te staan voor de Grand Prix van Japan. Bovendien krijgt hij twee strafpunten erbij op zijn licentie.

Guanyu Zhou had geen goed woord over voor de actie van Latifi. “Het is behoorlijk oneerlijk, de rijstandaard”, stelt Zhou. “We vechten de hele tijd en de ronde ervoor duwde hij me al bijna in de muur in bocht 8. In die ronde ging hij diep in bocht 3 en verdedigde tussen bocht 4 en 5. Ik dacht dus, ik ga aan de buitenkant zitten. We reden zij-aan-zij en voor ik het wist kwam hij volledig naar links en duwt hij me in de muur. Het is een onnodig incident, zo vroeg in de race”, besluit de Chinees.

Foto: Motorsport Images