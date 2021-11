Max Verstappen heeft vijf plaatsen gridstraf gekregen voor het negeren van de dubbele gele vlag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De Nederlander start daardoor vanaf de zevende plaats. Ook Valtteri Bottas heeft een gridstraf gekregen: hij moet drie plaatsen inleveren en start vanaf de zesde plek.

AlphaTauri-coureur Gasly reed in slotfase van de kwalificatie iets te agressief over de kerbstone in de voorlaatste bocht. Bij die actie brak zijn voorvleugel af en die sneed vervolgens zijn rechter voorband aan flarden. De Fransman wist zijn auto onder controle te houden en op het rechte stuk stil te zetten. Na het incident werden er kort gele vlaggen gezwaaid om de achteropkomende coureurs van het gas te dwingen. Onder andere Max Verstappen deed dat volgens de wedstrijdleiding niet, of niet voldoende.

De Nederlander moest zich om 11:00 uur Nederlandse tijd bij de stewards melden om uitleg te geven. Na het gesprek hebben de stewards geoordeeld dat de Nederlander inderdaad fout zat en dus heeft hij vijf plaatsen gridstraf gekregen. Hij start daardoor niet als tweede, maar als zevende. Bovendien heeft hij twee strafpunten op zijn licentie gekregen. Hij heeft daar nu vier van, terwijl er twaalf in een kalenderjaar zijn toegestaan voordat er een raceban volgt.

Niet alleen Verstappen, maar ook Valtteri Bottas en Carlos Sainz moesten zich melden. Zij zouden de gele vlag genegeerd hebben, waar Verstappen de dubbele gele vlag – wat een gevaarlijkere situatie aangeeft – had genegeerd. De stewards hebben Bottas een gridstraf van drie plaatsen gegeven en moet dus van de derde naar de zesde startplek. De FIA stuurde vervolgens eerst nog een voorlopig startgrid de wereld in met Bottas op de vijfde plek, omdat zijn straf vóór die van Verstappen kwam, maar niet veel later werd het alsnog teruggedraaid voor de definitieve startgrid en de Fin moet dus de zesde startplek opzoeken.

Sainz ontsnapte aan een gridstraf omdat hij volgens de stewards genoeg afremde. Door deze gridstraffen zal Pierre Gasly vanaf de tweede plek vertrekken, Fernando Alonso en Lando Norris schuiven op naar de tweede startrij. Zij starten allemaal, in tegenstelling tot polesitter Lewis Hamilton, op de zachte band. De Mercedes-coureur zal op de mediums vertrekken.