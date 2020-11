Villeneuve looft Stroll: ‘Hij presteert altijd goed in moeilijke omstandigheden’

Lance Stroll verbaasde vriend en vijand met een onverwachte pole in Turkije. Zelfs één van zijn grootste criticasters, Jacques Villeneuve, is complimenteus. “Hij doet het altijd goed in moeilijke omstandigheden.”

De wereldkampioen van 1997 laat zich vaak kritisch uit over zijn landgenoot. Zo bestempelde hij Stroll als de slechtste rookie ooit, maar na afgelopen weekend is zijn mening bijgedraaid. “Het was een geweldige ronde. Hij verdiende de pole”, vertelt Villeneuve aan Sky Italia. “Hij maakte geen fouten in zijn ronde. Het was geen geluk, het was pure klasse. Andere coureurs probeerden het ook op de intermediates, maar kwamen niet aan zijn tijd”, aldus Villeneuve.

Het valt hem ook op dat Stroll goed presteert in moeilijke omstandigheden. “Hij kwalificeerde zich als vierde op Monza in 2017 toen het zwaar regende, hij werd derde in Baku in hetzelfde jaar. Hij profiteerde optimaal van fouten van anderen in Monza dit jaar. Hij is gewoon erg goed in moeilijke omstandigheden”, concludeert de zoon van Gilles Villeneuve.

Tot ronde 35 leidde hij de race, maar in de laatste fase zakte hij weg door schade aan zijn voorvleugel, zo meldde Racing Point later. Hij kwam als negende over de streep.

