Racing Point: ‘Schade aan voorvleugel kostte Stroll een goed resultaat’

Halverwege de race leidde Lance Stroll nog in Turkije, maar hij zakte in de tweede helft van de race weg en kwam als negende over de streep. Volgens Racing Point heeft het een reden: “Hij had schade aan zijn voorvleugel.”

Lance Stroll was waanzinnig snel op de regenbanden, maar worstelde op de intermediates. Al snel kreeg hij te maken met graining en daar kwam hij niet van af. “Hij vertelde aan ons dat de banden eraan gingen, hij had veel onderstuur en graining. We hoopten dat het beter zou gaan toen we hem een nieuw setje intermediates gaven, maar het werd alleen maar erger”, schrijft Racing Point in een statement.

Dit had een reden. “Zijn voorvleugel was beschadigd en dat zorgde ervoor dat hij veel downforce was verloren en dat resulteerde weer in meer graining”, verklaart het team.

“De data bevestigde het, maar met blote oog was de schade niet zichtbaar en in combinatie met de lage griplevels wisten we niet of het klopte”, aldus Racing Point.

