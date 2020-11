Masi over kraanwagen tijdens Q2: ‘Achteraf gezien zou ik iets anders hebben gedaan’

Michael Masi heeft een verklaring gegeven waarom het tweede deel van de kwalificatie op Istanbul Park van start kon gaan terwijl er nog een kraanwagen vlak naast de baan stond. “De hoofdmarshal verzekerde ons dat de baan vrij zou zijn.” Sebastian Vettel, GPDA-voorzitter, toont weinig begrip voor die uitleg. “Deze fout heeft een nultolerantie.”



Nicholas Latifi belandde in de slotfase van Q1 in het grind in bocht 8 van Istanbul Park. Een kraanwagen was nodig om zijn FW43 weg te takelen. Toen Q2 enkele minuten laten van start ging, was de kraanwagen nog steeds bezig met het weghalen van Latifi’s Williams. “Het incident gebeurde vlakbij een opening in de vangrail en de kraan reed al weg”, vertelt Masi aan Motorsportweek.



“De hoofdmarshal verzekerde ons dat de baan vrij zou zijn”, geeft de wedstrijdleider als reden voor zijn. “Achteraf gezien zou ik iets anders hebben gedaan, maar op basis van alle beschikbare informatie op dat moment, is dat de beslissing die we hebben genomen. Het was hoe dan ook een dubbele gele vlag. Dat is het normale protocol, zelfs als er geen auto’s op de baan zijn.” Masi benadrukt dat de veiligheid van de coureurs de ‘hoogste prioriteit’ is voor de FIA.

Sebastian Vettel was op zondagavond niet onder de indruk van de uitleg van Masi. “We zijn allemaal mensen zijn, en fouten gebeuren”, zei Vettel. “Maar deze fout heeft een nultolerantie. Ik denk dat we dat allemaal goed beseffen en ik heb er alle vertrouwen in dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren. Maar dit zal zeker nog besproken worden”, aldus de Duitser, die directeur is van de GPDA, de coureursvereniging.

