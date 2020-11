Top & Flop Turkije: Bottas’ aantal spins is hoger dan zijn cijfer

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. Een sterke auditie voor een stoeltje in 2021 bezorgt Sergio Pérez een hoog cijfer, Ferrari maakte dankzij Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindelijk nog eens indruk en Valtteri Bottas beleefde op Istanbul Park een weekend om snel te vergeten.



Top

Sergio Pérez, Racing Point. Start: 3, finish: 2. Cijfer: 9

Tijdens de vrije trainingen wijst niets erop dat Racing Point in Turkije een hoofdrol zal opeisen en ook op zaterdagnamiddag is Lance Stroll de coureur in het roze die met de aandacht gaat lopen. Natuurlijk presteert Sergio Pérez in de kwalificatie met een derde plek ook erg sterk, maar de klasse van de Mexicaan komt pas op zondag helemaal bovendrijven op een nat Istanbul Park.

Pérez werkt 48 rondjes werkt af op zijn intermediate banden, enkel Hamilton en Kvyat doen beter. Hamilton is uiteindelijk de enige coureur die voorbij ‘Checo’ geraakt. Net als Verstappen in de openingsfase slagen ook Albon en in de slotmeters Leclerc daar niet in. Pérez mag als tweede mee op het podium, een zeer sterke auditie voor een stoeltje voor 2021 van de ervaren Mexicaan.

Lewis Hamilton, Mercedes. Start: 6, finish: 1. Cijfer 9

Hamilton verovert zijn titel in Turkije in stijl. Waar de Brit tijdens de kwalificatie naar zijn standaard nergens is, toont hij op zondag zijn klasse en blijft hij de hele race foutloos.

Subtop

Sebastian Vettel, Ferrari. Start: 11, finish: 113 Cijfer: 8

Meer dan een jaar heeft hij erop moeten wachten, maar in Turkije staat Vettel eindelijk weer op het podium. De Duitser heeft een raketstart en profiteert in de slotfase van een te gretige Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari. Start: 12, finish: 4. Cijfer: 8

Net te ijverig, zo kan je de late inhaalpoging van Leclerc bij Pérez omschrijven. In de voorlaatste bocht vraagt de Monegask te veel van zijn Ferrari, het kost hem een podium. Desondanks heeft Leclerc op zondag opnieuw zijn klasse getoond.

Flop

Valtteri Bottas. Start: 9, finish: 14 Cijfer: 5

“Ik zal proberen om Hamiltons titel zo lang mogelijk uit te stellen”, vertelde Bottas in aanloop naar de Turkse Grand Prix. Zijn uitspraken zijn strijdvaardig als altijd, maar op de baan kent Bottas misschien wel zijn minste weekend van het seizoen. Tijdens de oefensessies krijgt Mercedes de banden niet aan de praat en ook in de kwalificatie komt de Fin niet verder dan een teleurstellende negende plaats. Op zondag moet Bottas de kelk echter tot op de bodem ledigen. De Fin doet met zijn veelvuldige spins, zes om precies te zijn, een gooi naar de titel van Mister Pirouette, te beginnen met een spin en een touché met Ocon in de eerste ronde. Bottas beschadigt daarbij zijn Mercedes, het begin van een lijdensweg.

Het dieptepunt komt er wanneer de Fin plaats moet ruimen voor Hamilton wanneer die hem tijdens zijn triomftocht naar titel nummer zeven op een ronde zet. Bottas komt als veertiende over de finish, meteen het einde van de titelstrijd tussen de twee Mercedes-coureurs, voor zover er nog sprake was van een strijd. “Lewis verdient dit volledig. Ik probeer het volgend jaar opnieuw”, reageert hij na afloop sportief.

Daniil Kvyat, Alpha Tauri. Start: 16, finish: 12. Cijfer: 5

Kvyat worstelt van vrijdagochtend tot en met zondagnamiddag met de Turkse omloop. Het aantal spins van de Rus is bijna niet te tellen, het aantal punten dat hij scoort wel: nul.

