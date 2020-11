Sainz van P15 naar P5: ‘Dit soort race is mentaal erg vermoeiend’

Tegen de verwachting van het team in is de Turkse GP alsnog een positief weekend geworden voor McLaren. Carlos Sainz finishte als vijfde, Lando Norris kwam als achtste over de meet. “Ik begrijp niet hoe het komt dat we steeds presteren op race day, maar we moeten het blijven doen”, vertelt Carlos Sainz.

Carlos Sainz verschijnt na de Grote Prijs van Turkije moe maar voldaan voor de camera bij Sky Sports. “Dit soort race is mentaal erg vermoeiend”, vertelt de Spanjaard. “Je moet gedisciplineerd blijven, je moet super gefocust zijn, want zodra je ook maar even communiceert over de radio maak je een fout. Dit was een van mijn moeilijkste races ooit.”

Na een teleurstellende kwalificatie op Istanbul Park kregen beide McLaren-coureur zaterdagavond ook nog een gridstraf. Norris en Sainz startten zo respectievelijk vanaf P14 en 15. Uiteindelijk slaagde het duo erin het weekend op zondag alsnog positief af te sluiten. “We hebben ons weekend gered vandaag”, geeft Sainz toe. “Gisteren waren Renault en Racing Point duidelijk sneller dan ons. We startten als 14de en 15de, en plots eindig je als tweede team uit dat ‘middenveldgevecht’, dat is super. Ik begrijp niet hoe het komt dat we steeds presteren op race day, maar we moeten het blijven doen”, beseft de Spanjaard.

Waarom kon het McLaren-duo vandaag dan wel zijn snelheid tonen? “We hebben gisteren goed geanalyseerd waarom we banden niet aan het werk kregen. Op weg naar de grid kreeg ik plots vertrouwen in het rubber. Dat zag je toen ik bij de start zes plaatsen goedmaakte. Zodra de banden op temperatuur waren, kon ik weer teren op mijn skills in de regen, dat lukte gisteren niet bij gebrek aan een goed gevoel in auto”, aldus Sainz.

