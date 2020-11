Nét niet in Oostenrijk en Imola maar in Turkije pakt Sergio Perez dan zijn podium

Sinds de aankondiging dat hij volgend jaar geen stoeltje meer heeft bij Racing Point is Sergio Perez bezig aan een ongelooflijke serie. Zijn beste resultaat had hij voor het vandaag bewaard: een uitermate knappe tweede plek in Istanbul.

De Mexicaan leek de tweede plek even kwijt te zijn in de laatste ronde maar zag Charles Leclerc een foutje maken bij het aanremmen voor de laatste bochtencombinatie. “Dat was een mooi gevecht, ja. Hij pakte me in bocht 9 toen ik wijd ging. We reden zo dichtbij elkaar en toen pakte ik ‘m in bocht 11. Het werd tijd voor mij, we waren zo dichtbij in Imola en Oostenrijk en het scheelde niet veel of we waren hier ook buiten het podium geëindigd.”

Aan het einde van de race reed Perez op banden die hij al in de tiende ronde had opgehaald. “Dat heeft onze race gemaakt vandaag. Het was een fantastische keuze van het team, Lewis was uiteindelijk extreem sterk. Ik had niet nog een ronde kunnen rijden op die banden, dan waren ze geëxplodeerd.” Perez het nog aan de stok met Max Verstappen in een gevecht om de tweede plek waarna de Nederlander spinde. “Ik kon hem niet zien, ik zag alleen maar spray in mijn spiegels. In een flits zag ik ‘m wijd gaan en toen was hij verdwenen.”

De naam van Perez zal ongetwijfeld nog meer genoemd gaan worden in relatie tot het stoeltje naast Verstappen. “Je bent zo goed als je laatste race, ik heb er geen invloed op. Ik doe gewoon mijn best elk weekend.”

