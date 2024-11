Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve vindt de uitspraken van McLaren-teambaas Andrea Stella onbegrijpelijk. De Italiaan zei na Max Verstappens mokerslag tijdens de Grand Prix van São Paulo dat de prioriteit van McLaren altijd al bij het winnen van de constructeurstitel lag. Volgens Villeneuve levert de constructeurstitel enkel geld op, en geeft verder niemand er iets om.

Hoewel McLaren in het constructeurskampioenschap een voorsprong van 36 punten op naaste rivaal Ferrari geniet, lijken de kansen van Lando Norris om nog de coureurstitel te winnen, verkeken. Max Verstappen deelde in São Paulo een mokerslag aan zijn Britse rivaal uit, door de Grand Prix vanaf plek zeventien te winnen. McLaren-teambaas Andrea Stella zei na de race dat de coureurstitel echter nooit de prioriteit had. “Het constructeurskampioenschap was altijd onze prioriteit”, vertelde de Italiaanse teambaas.

Onzin, aldus oud-coureur Jacques Villeneuve. “McLaren zei iets heel vreemds na Brazilië, namelijk dat de prioriteit van het team niet bij het coureurskampioenschap lag, maar bij de constructeurstitel. Dat is heel vreemd. Dat zeggen teams die niet winnen”, aldus Villeneuve, tegenover Grosvenor Sport.

“Oké, de constructeurstitel levert geld op. Maar niemand geeft iets om de constructeurstitel. Mensen herinneren zich alleen wie de wereldkampioen was en het team dat gekoppeld was aan die wereldkampioen”, vervolgt de elfvoudig Grand Prix-winnaar. “De constructeurs is alleen goed op papier en voor het extra geld dat het oplevert voor het team. Dat is het wel zo’n beetje. Buiten het team zelf geeft niemand er iets om.”

Volgens de Canadees gaf McLaren met de uitspraken van de teambaas eigenlijk toe dat het “Lando niet echt veel heeft geholpen”. Villeneuve hoopt nu dat de weg vrij ligt voor Verstappen om in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op te eisen. “De kansen zijn heel erg in het voordeel van Max. Hij moet gewoon om (Norris, red.) heen en finishen. Als hij wint in Vegas, is hij een verdienstelijk kampioen.”

