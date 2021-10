Als het aan oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve ligt wordt ‘de superieure’ Max Verstappen dit seizoen wereldkampioen. De Canadees stelt vast dat Verstappen ‘geen echte fouten’ heeft gemaakt terwijl Lewis Hamilton ‘zwakke punten’ toonde.

De Formule 1-titelstrijd is al jaren niet zo spannend geweest als dit jaar. Met nog zeven races te gaan bedraagt het verschil tussen leider Hamilton en Verstappen slechts twee punten en het verschil is niet groter geweest dan 35. De twee titelrivalen hebben ook al het een en ander meegemaakt, waaronder de crashes op Silverstone en Monza, maar het staat vast dat de titelstrijd nog lang niet voorbij is. Voor Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, is wel al duidelijk wie er dit jaar met de titel vandoor gaat.

“Verstappen is superieur”, zegt Villeneuve tegen het Italiaanse Corriere della Sera. “Hij maakte geen echte fouten en viel altijd aan. Lewis Hamilton toonde daarentegen zwakke punten, net als het Mercedes-team”, stelt hij vast.

Volgens Villeneuve is Verstappen de eerste coureur sinds Nico Rosberg die ervoor zorgt dat Hamilton wat scherper is. Toch moet Hamilton niet onderschat worden, waarschuwt Villeneuve. “Na het vertrek van Nico Rosberg had hij een gemakkelijk leven. Misschien viel hij een beetje in slaap, maar dit jaar is hij zeker weer wakker geworden. Maar hij blijft een fenomeen”, benadrukt de Canadees.

Waar Villeneuve zich nog wel aan ergert, is het feit dat de incidenten op Silverstone en Monza bestraft werden. Hij vindt namelijk dat Verstappen op Monza weinig verkeerd deed, maar ook de crash op Silverstone had volgens hem onbestraft moeten blijven. “Het was een vergissing en het irriteert me als fouten worden afgestraft. Lewis maakt normaal gesproken niet zulke fouten, dat overkomt hem alleen als hij tegen Max vecht”, aldus Villeneuve.

