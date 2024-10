Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet hoe Lewis Hamilton niet meer de juiste mindset heeft om goed te kunnen presteren. De Brit stond in ronde drie van de Amerikaanse Grand Prix al langs de baan. Villeneuve adviseert de zevenvoudig wereldkampioen om zijn mindset te veranderen, voor zijn overstap naar Ferrari.

De race op het Circuit van de Americas was voor Lewis Hamilton van korte duur. De zevenvoudig wereldkampioen stond in de derde ronde al in de grindbak, nadat hij voor het eerst in zijn Formule 1-carrière in een race was gespind. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve adviseert Hamilton om voor zijn vertrek naar Ferrari zijn mentaliteit te veranderen.

“Ik denk niet dat Lewis aan Ferrari denkt. Hij denkt aan zichzelf en hoe slecht het met hem gaat”, begint Villeneuve zijn analyse, tegenover Canada Casino. “Dat was de eerste keer dat hij op die manier echt (van de baan, red.) afschoot in een race. Hij zit echt niet op een goede plek. Dat is niet goed voor zijn rijden. Hij moet uit die mindset komen voordat hij naar Ferrari gaat.”

Hamilton beleefde aan het begin van het seizoen ook een reeks van mindere resultaten, maar de zevenvoudig wereldkampioen sloeg vlak voor de zomerstop terug met twee overwinningen. “Het is moeilijk als je zoveel races achter elkaar hebt. Je hebt niet echt de tijd om te veranderen, maar hij heeft net drie weken vrij gehad en hij is niet beter teruggekomen”, vervolgt Villeneuve. “Ik heb geen idee wat er in zijn hoofd omgaat, maar hij zal blij zijn dat Ferrari een betere auto heeft dan Mercedes. Hij gaat naar een betere auto en in dat opzicht moet hij blij zijn.”

Vorm terugvinden

Of Ferrari ook blij is met de huidige situatie bij Hamilton, trekt Villeneuve in twijfel. Volgens de Canadees heeft de Brit ‘niet de lichaamstaal’ van een racewinnaar. “Hij is niet meer die killer van een winnaar die we in het verleden hebben gezien. Hij moet zijn oude vorm en houding terugkrijgen voordat hij verhuist, want Ferrari is geen makkelijk team”, besluit de oud-F1-coureur.

