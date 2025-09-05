Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve ziet het somber in voor Charles Leclerc bij Ferrari. Volgens de wereldkampioen van 1997 zal de Monegask namelijk nooit wereldkampioen worden in het Scuderia-rood. ‘Hij is al lang bij Ferrari, en daardoor een beetje over zijn piek heen’, concludeert Villeneuve.

Charles Leclerc is inmiddels bezig aan zijn zevende Grand Prix-weekend op Monza in het Ferrari-rood. De Monegask gaf de tifosi vorig jaar nog een reden voor een feestje, door zijn allereerste zege van de GP Italië te pakken. Een goed resultaat in de eerste vrije training op Monza dit jaar – Leclerc werd tweede op de tijdenlijst, achter teamgenoot Lewis Hamilton – geeft de aanwezige Ferrari-fans hoop op een herhaling van het resultaat van twaalf maanden geleden.

De hoop komt te midden van een nogal moeilijk jaar voor de Scuderia. Beide Ferrari-coureurs hebben dit seizoen nog geen zege gepakt – al eindigde Leclerc in Monaco wel op plek twee. Daarbij klinkt de Monegask tijdens Grands Prix vaker geïrriteerd over de boordradio. Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve weet wel hoe dat komt. “Charles is gefrustreerd omdat hij waarschijnlijk begint te beseffen dat hij nooit wereldkampioen zal worden”, vertelt de oud-wereldkampioen The F1 Show-podcast.

‘Lewis is al een grote wereldster’

“Volgend jaar (2026, red.) gelden er geheel nieuwe regels en normaal gesproken is dat niet het moment waarop Ferrari op zijn best is, dus het is een moeilijke situatie voor hem”, vervolgt de Canadees zijn analyse. “Hij is er al heel lang bij en daardoor een beetje over zijn piek heen.”

Hoewel ook Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton het geregeld niet meer zitten als Ferrari-coureur – de wereldkampioen bestempelde zichzelf in Hongarije nog als ‘nutteloos’ voor het team – heeft de Brit een voordeel ten opzichte van Leclerc. “Lewis is tenminste nog een meervoudig wereldkampioen, dus het maakt niet uit als zijn hoogtijdagen voorbij zijn. Hij zal hoe dan ook altijd die grote wereldster blijven, die verder reikt dan de F1.”

