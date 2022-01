Hoewel Red Bull-adviseur Helmut Marko vaak als een streng persoon wordt gezien, vindt Red Bull-junior Jüri Vips het makkelijk om met de Oostenrijker te werken. Het is volgens Vips ook heel simpel: “Presteer goed en dan zit het allemaal goed.”

Marko is adviseur van het Formule 1-team van Red Bull, maar houdt zich ook bezig met het juniorteam. Hij zorgt ervoor dat talenten de Formule 1 bereiken, maar wordt door sommige coureurs ook gevreesd om zijn strengheid zodra de resultaten tegenvallen. Maar volgens Formule 2-coureur en Red Bull-junior Jüri Vips valt dat laatste wel mee.

“Hij is simpeler dan men denkt”, zegt Vips tegen F1.com over Marko. Vips neemt dit jaar opnieuw deel aan de Formule 2, waar hij voor het Hitech Grand Prix-team zal rijden. “Hij zal je onder druk zetten, maar als je het goed doet is hij heel aardig en rechttoe rechtaan.” Kortom: “Als je goed presteert, zit het allemaal goed.”

“Dat is het punt van het Red Bull-juniorteam: als je niet goed presteert, dan wordt je er misschien uitgegooid, maar als je het wel goed doet dan bereik je de Formule 1. Ja, ze gooien er wel eens mensen uit. Maar waarom zou je betalende coureurs willen houden die de Formule 1 niet waardig zijn? Zij willen alleen de beste talenten en dat is ook de juiste aanpak. Ze houden de beste coureurs en geven hen een kans”, aldus Vips.