Het Red Bull Junior Team zal volgend jaar een flinke vermindering van het aantal coureurs zien. Van zeker drie coureurs is al bekend of zeer waarschijnlijk dat ze volgend jaar niet meer bij Red Bull horen.

Het opleidingstraject van Red Bull heeft een lange en succesvolle geschiedenis. Coureurs als Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz zijn allemaal door middel van dit traject in de Formule 1 gekomen. Desondanks is het alweer even geleden dat er een coureur vanuit het Red Bull Junior Team naar de Formule 1 is doorgestroomd. De laatste keer was Yuki Tsunoda, in 2021. Momenteel heeft Red Bull meer coureurs in de coulissen staan dan het zitjes kan geven. In 2024 gaat er dan ook het een en ander veranderen in het trainingsprogramma.

Het Junior Team in 2023

Dit jaar had het Red Bull Junior Team een flinke line-up. Naast een handjevol coureurs in andere competities, had het Junior Team twee coureurs in de Formule 3 en maar liefst zes coureurs in de Formule 2. Ook zit Liam Lawson technisch gezien nog steeds in het Red Bull Junior Team. Ondanks zijn vijf races in de Formule 1 als invaller bij AlphaTauri, rijdt Lawson voornamelijk in de Japanse Super Formula, waar hij een serieuze kanshebber voor de titel is in zijn eerste seizoen.

De coureurs in de Formule 3 zijn Pepe Marti – die ook gemanaged wordt door Fernando Alonso – en Sebastián Montoya, de zoon van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De Formule 2-coureurs van het Red Bull Junior Team zijn Ayumu Iwasa (3e), Enzo Fittipaldi (7e), Dennis Hauger (8e), Zane Maloney (10e), Jak Crawford (13e) en Isack Hadjar (14e). De meeste F2- en F3-coureurs zitten pas in het eerste of tweede jaar van hun verbintenis met Red Bull. Iwasa zit inmiddels drie jaar in het Junior Team, Crawford vier en Hauger is al sinds 2018 onderdeel van het trainingsprogramma.

Minder coureurs

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde recentelijk dat het tijd wordt om dat aantal een beetje terug te schroeven. Per slot van rekening zijn er maar vier F1-zitjes beschikbaar binnen de Red Bull-teams. Zoveel Junior-coureurs kan alleen maar in teleurstelling eindigen, was de redenatie. Langzaam maar zeker begint nu duidelijk te worden hoeveel coureurs er weg gaan vallen. Vanuit Red Bull zijn er nog geen officiële berichten gekomen, maar het vertrek van verschillende namen lijkt aanstaande te zijn.

Fittipaldi en Maloney rijden allebei bij het team Rodin Carlin. CEO David Dicker stelde recentelijk tegen The Mirror dat voor zover hij weet geen van beiden volgend jaar nog bij het Red Bull Junior Team zit. “De meeste jongens in die junioren teams krijgen vrijwel geen steun, blijkt uit mijn informatie. Voor zover ik weet worden ze volgend jaar niet meer gesponsord door Red Bull.”

Hauger besloot een officiële aankondiging niet af te wachten. Dit weekend plaatste hij op Instagram het bericht dat hij aan het einde van dit jaar afscheid neemt van het Junior Team. De Noor zal echter wel in de Formule 2 blijven rijden, zo bevestigt hij in hetzelfde bericht. Hauger rijdt momenteel voor het Nederlandse team MP Motorsport.

Maar twee coureurs in F2

Journalist Kuba Mikołajczak, die voor de Poolse tak van Viaplay werkt, meldt op X (voorheen Twitter) dat het niet bij die drie coureurs blijft. Volgens hem zou Helmut Marko hebben bevestigd dat Red Bull volgend jaar maar twee Junior-coureurs in de Formule 2 zal hebben: Hadjar en Marti. Voor Marti is dat dus een promotie uit de Formule 3, waar hij dit jaar in zijn debuutseizoen als vijfde eindigde.

Het bericht suggereert dat Crawford binnenkort ook slecht nieuws krijgt. De Amerikaan is pas aan zijn eerste seizoen in de Formule 2 bezig, maar het lijkt er niet op dat zijn contract verlengd zal worden. In zijn vier jaar bij Red Bull is het Crawford nog geen enkele keer gelukt om een kampioenschap te winnen. Iwasa wordt ook niet genoemd in het bericht, maar daarbij is de bewoording van Marko belangrijk. Aangezien Iwasa een sterke titelkandidaat was dit jaar én de steun van Honda heeft, lijkt het waarschijnlijker dat de Japanner volgend jaar Lawson achterna gaat naar de Super Formula dan dat Red Bull hem laat vallen.

Isack Hadjar

Het lijkt enigszins opmerkelijk dat Hadjar aan mag blijven als laagst geplaatste F2-coureur uit het team. De Fransman is weliswaar aan zijn eerste seizoen in de competitie bezig, maar datzelfde geldt voor Maloney en Crawford, die het allebei beter doen. Voorafgaand aan het seizoen legde Hadjar de lat hoog voor zichzelf. Hij wilde niet meer dan één seizoen in de Formule 2 doorbrengen. Daarna moest er meteen een overstap naar de Formule 1 volgen.

Voorlopig zit die promotie er nog niet in, maar Hadjar heeft overduidelijk de steun van de topmannen uit Red Bull. Met name Helmut Marko lijkt erg hoge verwachtingen van Hadjar te hebben. De Oostenrijker loopt al een tijdje de Fransman op te hemelen en noemt hem zelfs ‘de kleine Prost’, verwijzend naar viervoudig F1-kampioen Alain Prost. Die steun van Marko blijkt ook uit het feit dat Hadjar dit seizoen vrije trainingen in de Formule 1 gaat rijden. Daarmee is hij de enige Red Bull Junior-coureur die deze kans krijgt. Niet alleen zal Hadjar een training rijden bij AlphaTauri, hij mag zelfs in de Red Bull stappen bij de seizoensfinale in Abu Dhabi.

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!